Cagliari accoglie il 2026, oltre 15.000 persone per il Capodanno diffuso

Successo di pubblico per il Capodanno cagliaritano, che ha visto oltre 15.000 presenze distribuite tra i palcoscenici del centro storico. Il fulcro delle celebrazioni è stato Piazza Yenne, animata dall’ironia delle Lucido Sottile.

La musica è stata protagonista fin dalle prime ore con LUVI e Mimì (trionfatrice di X Factor 2024), preparando il terreno per il momento clou: il countdown di mezzanotte affidato a Giusy Ferreri. La notte è poi esplosa con la performance di Myss Keta e si è conclusa con il ritmo delle Ghetto Milkshake.

Parallelamente, la scena urban ha trovato spazio in Piazza San Giacomo con il Rap Open Mic e il live di Sgribaz, mentre il Bastione Santa Croce si è trasformato in un club all’aperto grazie ai DJ set di DJ Aste e JFK.

Il successo della manifestazione è il risultato di un’efficace pianificazione che ha visto gli uffici comunali di Cagliari e la società organizzatrice Fite Group operare in totale sintonia.

Grazie a questa stretta cooperazione, è stato possibile assicurare uno svolgimento fluido degli eventi e una gestione rigorosa della sicurezza pubblica. Particolare attenzione è stata dedicata alla cura degli spazi urbani e al rapido ripristino della viabilità, con la riapertura delle strade avvenuta tempestivamente subito dopo il termine dei festeggiamenti.

