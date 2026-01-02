Baccu Mandara, scomparso mentre cercava funghi: 71enne ritrovato senza vita

Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di un pensionato di 71 anni, originario di Quartu Sant’Elena, scomparso da ieri sera. Il corpo senza vita dell’uomo è stato individuato intorno alle 11 di stamane in località Baccu Mandara.
L’allerta era stata lanciata dai parenti, preoccupati dal mancato rientro e dal fatto che il settantunenne non rispondesse al cellulare, sebbene il dispositivo risultasse acceso. Grazie alla localizzazione della cella telefonica, i Carabinieri avevano già rintracciato la sua vettura sulla Statale 125. Nelle operazioni di ricerca, scattate all’alba, sono stati impegnati i tecnici del Soccorso Alpino (stazioni di Cagliari e Medio Campidano) e un elicottero dell’80° Centro SAR di Decimomannu.
È stato proprio l’equipaggio dell’Aeronautica Militare a scorgere la salma dall’alto, permettendo ai tecnici del soccorso di procedere al recupero.
