Cagliari, spray urticante in un locale e pugno a un carabiniere: arrestato

Notte agitata in via Mameli, dove un giovane ha usato spray urticante contro il buttafuori di un locale e colpito un militare durante l’identificazione

Notte movimentata nel centro di Cagliari, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm), insieme ai militari della Stazione di San Bartolomeo, hanno arrestato un 22enne dell’hinterland cagliaritano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato in via Mameli, dopo la segnalazione degli addetti alla sicurezza di un locale. Il giovane, respinto all’ingresso, avrebbe assunto comportamenti molesti e aggressivi, creando allarme tra i presenti. In particolare, secondo quanto ricostruito, avrebbe spruzzato spray al peperoncino contro un addetto alla sicurezza in servizio all’entrata, in un momento di forte affluenza e con numerosi giovani presenti, mettendo a rischio l’ordine pubblico.

Rintracciato poco dopo dai Carabinieri nelle immediate vicinanze, il 22enne, in evidente stato di alterazione, avrebbe dato in escandescenze durante l’identificazione. Insulti, minacce e una violenta resistenza culminata con un pugno al volto di un militare. La pronta reazione delle forze dell’ordine ha permesso di bloccarlo e riportare la situazione sotto controllo.

Dichiarato in arresto, il giovane è stato condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari. Dovrà ora comparire davanti all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo.

