Radunovic saluta il Cagliari, ufficiale il passaggio allo Spezia

Il Cagliari Calcio ha ufficializzato la cessione di Boris Radunovic, che si trasferisce allo Spezia con la formula del prestito fino al termine della stagione sportiva 2025/26. Una scelta che segna la fine, almeno temporanea, dell’esperienza in rossoblù del portiere serbo, arrivato sull’isola nel 2021.
Classe 1996, Radunovic è stato uno dei protagonisti del percorso che ha riportato il Cagliari in Serie A nella stagione 2022/23, offrendo prestazioni decisive nei momenti chiave del campionato. Nel corso della sua avventura in Sardegna ha collezionato complessivamente 59 presenze ufficiali tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, diventando un punto di riferimento nello spogliatoio oltre che tra i pali.
Il club rossoblù, nel frattempo, è pronto a colmare il vuoto lasciato dalla sua partenza con il rientro di Alen Sherri. Il portiere albanese farà ritorno a Cagliari dopo l’esperienza in prestito al Frosinone, candidandosi a essere l’alternativa numero uno all’intoccabile Caprile.
