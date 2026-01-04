Cagliari, il mercato ruota sul centrocampo: forcing su Brescianini e Nicolussi

Il Cagliari prepara le prime mosse in vista della seconda metà del campionato e individua nel centrocampo il reparto da rinforzare con maggiore urgenza. Tra i profili seguiti con attenzione dalla dirigenza rossoblù c’è Marco Brescianini, centrocampista di proprietà dell’Atalanta, apprezzato per duttilità e qualità tecniche.
L’interesse del Cagliari è concreto, ma la concorrenza non manca. Sul giocatore, come riportato da Gianlucadimarzio.com, oltre al club sardo resta forte anche l’attenzione della Fiorentina, intenzionata a intervenire sul mercato dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.
Sul tavolo c’è dunque un possibile intreccio di mercato che coinvolgerebbe Hans Nicolussi Caviglia, pronto a rientrare dalla viola al Venezia per poi essere successivamente girato proprio al Cagliari. Un’operazione che potrebbe sbloccarsi già nei prossimi giorni, ma che non escluderebbe ulteriori innesti per la squadra sarda.
La necessità di aumentare numericamente le alternative in mezzo al campo è stata ribadita dallo stesso allenatore Fabio Pisacane al termine della sfida contro il Milan, sottolineando l’esigenza di avere più soluzioni a disposizione. In questo scenario resta caldo sul taccuino del ds Guido Angelozzi anche il nome di Niccolò Pisilli della Roma, al momento trattenuto da Gasperini in attesa di nuovi arrivi nel reparto. Qualora il quadro dovesse cambiare, il giovane centrocampista potrebbe finire sul mercato.
Il Cagliari, dunque, guarda con decisione al centrocampo come punto di partenza per il proprio mercato invernale, consapevole che da lì passeranno equilibrio, profondità e ambizioni per il prosieguo della stagione.
