Maxi operazione dei Carabinieri contro i furti nel Sulcis

È scattata alle prime luci dell’alba una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari contro i furti nell’area del Sulcis. L’intervento, disposto dall’Autorità giudiziaria del capoluogo, è in corso nel territorio di Carbonia e punta a colpire un presunto sodalizio criminale specializzato nei reati contro il patrimonio.

I militari dell’Arma stanno dando esecuzione a 7 provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti. L’operazione vede un imponente spiegamento di forze: oltre 80 carabinieri sono impegnati sul campo, con il supporto dei reparti territoriali competenti, dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”, dei Nuclei Cinofili e dell’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari.

Le attività si inseriscono in un più ampio dispositivo di contrasto alla criminalità predatoria nel territorio sulcitano, particolarmente attenzionato negli ultimi mesi. Ulteriori dettagli sull’operazione e sugli sviluppi investigativi saranno resi noti dai militari nel corso della mattinata.

