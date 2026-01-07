Affari Tuoi, l’Epifania parla sardo: protagonista Alessandro da Marrubiu

È arrivato da Marrubiu il volto sardo della puntata dell’Epifania di Affari Tuoi, andata in onda su Rai 1. A mettersi in gioco è stato Alessandro, pastore di professione, accompagnato dalla moglie Flaminia. La coppia, insieme da 18 anni, ha colpito fin da subito per una scelta che non è passata inosservata: entrambi hanno indossato l’abito tradizionale sardo, suscitando curiosità e apprezzamenti da parte del pubblico e del conduttore.

La partita è iniziata dal pacco numero 8, che poi si è scoperto nascondere il “pacco nero” da 200 euro. Nel corso della serata il sogno del premio massimo da 300mila euro si è infranto a pochi passi dalla fine, spingendo la coppia a fermarsi e accettare l’offerta del Dottore. La scelta si è rivelata comunque positiva: 22mila euro il bottino finale.

La puntata aveva un sapore ancora più speciale per la Sardegna, protagonista anche dell’estrazione della Lotteria Italia. Proprio durante la serata è arrivata la conferma del quarto premio da 1,5 milioni di euro vinto a Jerzu, un risultato che ha reso l’Epifania ancora più fortunata per l’Isola.

