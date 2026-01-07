Lotteria Italia, la Sardegna festeggia: a Jerzu vinti 1,5 milioni di euro

La Sardegna torna a sorridere grazie alla Lotteria Italia 2025. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro è stato centrato a Jerzu, in provincia di Nuoro, con il tagliando D019458, regalando all’Ogliastra una vincita storica. Come evidenziato da Agipronews, si tratta infatti del primo colpo milionario mai registrato nell’Isola dall’arrivo dell’euro nel 2002. Restano così solo Basilicata, Molise, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta tra le regioni che non hanno ancora festeggiato una vincita di questo livello.

L’edizione 2025 si conferma positiva per la Sardegna anche sul fronte delle vendite. I dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli parlano di 111.480 biglietti staccati sull’intero territorio regionale, con un incremento dell’8,4% rispetto all’anno precedente. Cagliari guida la classifica provinciale con 36.080 tagliandi venduti, in crescita dell’8,5%, seguita da Sassari con 33.760 biglietti e un aumento del 9,5%.

Il balzo più significativo si registra a Oristano, dove le vendite salgono del 21,2% raggiungendo quota 16.720. In controtendenza il Sud Sardegna, che segna un calo del 3,9% con 16.180 biglietti, mentre Nuoro chiude a 8.740 tagliandi, in aumento del 7,6%.

La notizia della vincita a Jerzu è arrivata poco prima della mezzanotte dell’Epifania, accendendo entusiasmo e curiosità in tutto il territorio ogliastrino. L’estrazione dei premi principali è avvenuta durante una puntata speciale di “Affari Tuoi” su Rai 1, condotta da Stefano De Martino. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato assegnato a Roma, il secondo da 2,5 milioni a Ciampino, il terzo da 2 milioni a Quattro Castella, nel Reggiano, e il quinto ad Albano Laziale.

Dopo anni di attesa e di delusioni nelle estrazioni dell’Epifania, la Sardegna rompe finalmente il tabù delle grandi vincite, consegnando all’Ogliastra un successo che resterà nella storia della Lotteria Italia regionale.

