Paura a Sassari, cede il tetto di una palazzina: 6 famiglie evacuate

Paura a Sassari, nel quartiere Luna e Sole, dove un improvviso cedimento strutturale ha costretto i residenti di una palazzina in via Alivia ad abbandonare le proprie abitazioni.

L’allarme è scattato quando alcune pignatte del solaio si sono staccate, facendo temere per la tenuta del tetto dell’edificio di tre piani. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che dopo i primi rilievi sulla stabilità della struttura hanno disposto, a scopo cautelativo, lo sgombero totale dello stabile.

Mentre le operazioni di evacuazione e i test statici sono tuttora nelle fasi cruciali, la zona è stata messa in sicurezza: la via è stata infatti interdetta alla circolazione stradale per permettere ai soccorritori di lavorare senza interferenze e valutare l’entità del danno.

