41-bis a Nuoro, Fenu: “Chiediamo confronto con Ministero, Regione ed enti locali”

Andrea Dalmastro, sottosegretario alla Giustizia, ha assicurato una visita a Badu e' Carros tra fine gennaio e inizio febbraio

In occasione del Consiglio comunale straordinario dedicato alle sorti del penitenziario cittadino, il primo cittadino di Nuoro, Emiliano Fenu, ha sollecitato una riflessione profonda sulle possibili trasformazioni della struttura. Il sindaco ha sottolineato come ogni decisione debba tenere conto dell’impatto umano e sociale, annunciando inoltre un imminente confronto diretto con il Governo.

Fenu ha infatti confermato di aver interloquito con il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, il quale ha assicurato una visita ispettiva a Badu ‘e Carros tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio per raccogliere le preoccupazioni del territorio. Il sindaco ha inoltre lodato l’iniziativa del Presidente del Consiglio comunale di richiedere un tavolo istituzionale che coinvolga il Ministero, la Regione e gli enti locali, evitando che la questione scada in scontro partitico.

“Credo sia doveroso aprire un confronto serio sugli effetti che una simile scelta avrebbe — ha deto Fenu —non solo sul territorio ma anche sui detenuti comuni, sulle famiglie e su quella rete di volontariato che in questi anni ha costruito a Nuoro un patrimonio umano e sociale fondamentale per i percorsi di reinserimento, in piena coerenza con l’articolo 27 della Costituzione. Su questi temi credo sia sbagliato e pericoloso trasformare il dibattito in una polemica politica. Per questo ho apprezzato il metodo indicato dal presidente del Consiglio comunale che a nome dell’intera assemblea chiede l’istituzione di un tavolo di confronto tra Ministero, Regione ed enti locali”.

“Due giorni fa ho avuto un colloquio diretto con il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, al quale ho rappresentato con chiarezza le preoccupazioni della comunità nuorese e del territorio. Il Sottosegretario mi ha garantito che sarà a Nuoro tra la fine di gennaio e i primissimi giorni di febbraio per visitare il carcere di Badu e Carros e ascoltare le istanze delle istituzioni locali e della comunità di persona”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it