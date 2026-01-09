Follia a Gonnosfanadiga: una donna ruba un’auto, sbatte e tenta la fuga

Una 30enne è stata arrestata dopo aver sottratto una Fiat Panda e aver strattonato la vittima del furto per scappare

È finita con un arresto l’azione folle di una donna a Gonnosfanadiga. La 30enne, residente nell’hinterland e già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata nel pomeriggio dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro con l’accusa di rapina impropria.

L’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione di un cittadino che, mentre si trovava all’interno di un esercizio commerciale del centro, ha notato la propria auto, una Fiat Panda parcheggiata poco prima, muoversi improvvisamente con a bordo una persona sconosciuta.

L’uomo si è precipitato in strada e ha assistito alla fuga concitata della donna, che durante la manovra si è schiantata su una Jaguar parcheggiata nelle vicinanze, danneggiando entrambi i veicoli, prima di arrestare la corsa al centro della carreggiata, tra il traffico.

Scesa dall’auto, la 30enne ha tentato di dileguarsi strattonando il proprietario del mezzo, sotto gli occhi di diversi passanti attoniti. Proprio in quel momento sono arrivati i Carabinieri, che l’hanno bloccata e hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, regolando la circolazione per evitare ulteriori disagi e rischi.

La donna non ha opposto resistenza. Durante la perquisizione personale è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico e di una dose di hashish, entrambi sequestrati. Dichiarata in arresto per rapina impropria e denunciata anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere, è stata condotta in caserma per gli adempimenti di rito.

Al termine delle procedure, compresa la segnalazione all’Autorità amministrativa, è stata accompagnata presso la propria abitazione e sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’Autorità giudiziaria.

