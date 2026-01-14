Premio Plastic Free 2026, riconoscimento per 8 comuni della Sardegna

La Sardegna compie un significativo balzo in avanti sul fronte dell’ecosostenibilità: sale infatti da cinque a otto il numero delle amministrazioni comunali sarde insignite del prestigioso titolo Plastic Free 2026. Questo riconoscimento viene attribuito dall’omonima organizzazione di volontariato a quegli enti locali che dimostrano un impegno concreto nel contrastare la dispersione di materiali plastici e nel promuovere politiche attive di salvaguardia ambientale.

L’iniziativa, arrivata alla sua quinta edizione, ha premiato complessivamente 141 municipalità in tutta Italia. La selezione è avvenuta attraverso l’analisi di venti parametri rigorosi, tra cui l’efficacia delle campagne di sensibilizzazione, la qualità delle normative comunali, la gestione dei rifiuti e la sinergia operativa con l’associazione stessa.

I rappresentanti dei comuni isolani selezionati saranno protagonisti della cerimonia di premiazione che si terrà a Roma il prossimo 14 marzo, nella cornice del Teatro Olimpico. Tra i premiati spicca Oristano, insieme a un nutrito gruppo di località galluresi come Olbia, San Teodoro, Aglientu e Badesi. Completano l’elenco delle eccellenze Castelsardo e Stintino, per il Sassarese, e Teulada, in rappresentanza del Sulcis-Iglesiente.

