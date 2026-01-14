Cagliari, nome nuovo per il centrocampo: trattativa con il Torino per Anjorin

Il centrocampista classe 2001, che tanto bene ha fatto con la maglia dell'Empoli, non ha trovato fortuna in granata e potrebbe partire

Il Cagliari prosegue la ricerca di nuovi innesti da regalare a mister Fabio Pisacane per il centrocampo, in questa sessione invernale di calciomercato.

L’ultimo nome, per cui è già stata avviata una trattativa, è quello del classe 2001 del Torino Tino Anjorin. L’inglese è in prestito dall’Empoli dove nella passata stagione ha messo in mostra tutte le sue qualità di gestore della palla, recupera palloni e tecnica negli ultimi metri del campo. Finora non ha riscosso molta fortuna sotto La Mole e potrebbe cambiare aria approdando in Sardegna.

Altro nome caldo per il centrocampo rossoblù è quello di Ibrahim Sulemana, che ha già vestito la maglia del Cagliari nella stagione 2023/2024 e che potrebbe far ritorno sull’Isola dopo le avventure non troppo felici con Atalanta e Bologna.

