Il Cagliari e Rog si dicono addio: risoluzione consensuale del contratto | Video

Termina dopo 6 anni l’avventura, molto sfortunata, del centrocampista croato Marko Rog con la maglia del Cagliari.

La società e il calciatore hanno trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al club rossoblù.

Rog era arrivato al Cagliari nel 2019, dal Napoli, come grande acquisto per il centrocampo rivelatosi tale in un primo momento. La sfortuna, purtroppo, ha voluto che la carriera del calciatore classe 1995 fosse falcidiata da seri infortuni con la rottura, più volte, del legamento crociato del ginocchio che ne hanno inevitabilmente compromesso la stessa.

Tra il 2024 e il 2025 il prestito alla Dinamo Zagabria per ritrovare fiducia, continuità e minutaggio in campo dopo le lunghe assenze per infortunio, con il successivo ritorno in Sardegna nella scorsa estate. In questa stagione ha trovato pochissimo spazio nello scacchiere di Pisacane ragion per cui si è proceduto con la risoluzione consensuale del contratto.

“Grazie al Club, al Presidente Giulini, a tutti i Mister, agli staff tecnici e medici, ai magazzinieri, a chi lavora nella comunicazione, nel marketing, nell’amministrazione, in cucina, insomma: a tutti, uno per uno, grazie! Dal profondo del cuore, un abbraccio speciale ai tifosi, alla città di Cagliari, alla Sardegna per l’affetto che ho sempre sentito. Un sentimento vero, non scontato, del quale sarò sempre grato e che ho provato in ogni momento a ricambiare e onorare attraverso gli unici modi che conosco: rispetto, impegno, professionalità. Ho sempre amato la maglia del Cagliari e per me è stato un onore indossarla sui campi d’Italia”, le parole di saluto di Marko Rog.

