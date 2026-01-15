Alghero, spaventoso incidente in centro: 5 persone sono rimaste ferite

Lo scontro è avvenuto tra un'Alfa Romeo e una Renault Clio con quest'ultima che è stata sbalzata a 35 metri di distanza

Un violento scontro tra due auto ha scosso il cuore di Alghero nella serata di ieri. L’incidente ha avuto luogo poco dopo le 19:30 all’intersezione tra via Del Corallo, via Deledda e via Barracu. La collisione ha visto protagoniste una Renault Clio e un’Alfa Romeo, entrate in contatto con estrema forza; la Clio, in particolare, è stata sbalzata a circa 35 metri di distanza dal punto di collisione.

Sebbene la dinamica sia ancora al vaglio delle autorità, l’ipotesi principale punta su una precedenza mancata a uno dei segnali di stop presenti nell’incrocio. Nonostante l’impatto sia stato impressionante, le cinque persone coinvolte sono rimaste ferite in modo non critico. Sul posto sono intervenute tempestivamente le unità del 118, che hanno trasferito tutti i passeggeri presso il nosocomio civile cittadino per gli accertamenti e le cure necessarie.

Per quanto riguarda gli occupanti dei veicoli, sull’Alfa Romeo si trovavano tre giovani algheresi di 27, 21 e 16 anni. La Renault Clio era invece occupata da una coppia di Porto Torres, un ragazzo di 23 anni e una giovane di 21.

