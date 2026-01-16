Sestu, 19enne sorpreso con un panetto di “kief”: arrestato

È scattato nella notte l’arresto di un 19enne disoccupato, residente a Elmas e già noto alle forze di polizia, fermato dai Carabinieri della Stazione di Sestu con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato controllato dai militari nel corso di un servizio di vigilanza del territorio in località “Is Coras”. Il suo atteggiamento ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere con ulteriori accertamenti. La perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire un panetto di droga del tipo “kief”, con un peso complessivo vicino ai 100 grammi.

Durante le operazioni è stato inoltre sequestrato lo smartphone in uso al ragazzo. Dall’analisi preliminare sarebbero emersi numerosi contatti riconducibili a potenziali acquirenti della sostanza. Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro e sarà sottoposto agli accertamenti del Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma.

Conclusi gli adempimenti di legge, il 19enne è stato accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’udienza di convalida con rito direttissimo è stata fissata per la mattinata odierna dall’Autorità Giudiziaria.

