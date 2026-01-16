Cagliari, mercato in accelerazione: Sulemana a un passo

Il mercato del Cagliari entra finalmente nel vivo, con la società rossoblù chiamata a recuperare terreno soprattutto a centrocampo. Il direttore sportivo Guido Angelozzi è al lavoro per rinforzare la mediana di Fabio Pisacane, con l’obiettivo di inserire almeno due nuovi elementi nel reparto.

Il nome più caldo è quello di Ibrahim Sulemana. Il centrocampista ghanese, classe 2003, è pronto a fare ritorno in Sardegna dopo l’esperienza maturata nella stagione 2023/2024 sotto la guida di Claudio Ranieri. La volontà del giocatore di vestire nuovamente la maglia rossoblù è chiara e l’intesa con il Bologna, proprietario del cartellino, è ormai vicinissima. Il Cagliari punta a chiudere l’operazione entro lunedì.

Per il secondo rinforzo in mezzo al campo resta viva la pista che porta a Tino Anjorin, attualmente al Torino, profilo ritenuto interessante per caratteristiche tecniche e duttilità. Si è invece complicata la trattativa per Hans Nicolussi Caviglia: con il Venezia, titolare del cartellino, non è stata ancora trovata l’intesa economica e al momento l’operazione appare in salita.

Possibili movimenti anche in difesa. La tenuta fisica di Mina e l’affidabilità di Zé Pedro restano temi di riflessione, mentre Rodriguez, per età ed esperienza, non può essere considerato una garanzia assoluta nel lungo periodo. Non è quindi escluso un innesto nel reparto arretrato.

Situazione stabile, invece, in attacco. Al momento la società ripone fiducia in Kilicsoy e non sono previsti interventi immediati. Solo eventuali uscite, come quella di Zito Luvumbo, potrebbero riaprire il discorso per nuovi innesti offensivi.

