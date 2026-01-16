Sport Cagliari, mercato in accelerazione: Sulemana a un passo

Cagliari, mercato in accelerazione: Sulemana a un passo

Il ds Angelozzi lavora per consegnare due centrocampisti a Pisacane: accordo a un passo col Bologna, più complicata la pista Nicolussi Caviglia

Di
Redazione Cagliaripad
-

Il mercato del Cagliari entra finalmente nel vivo, con la società rossoblù chiamata a recuperare terreno soprattutto a centrocampo. Il direttore sportivo Guido Angelozzi è al lavoro per rinforzare la mediana di Fabio Pisacane, con l’obiettivo di inserire almeno due nuovi elementi nel reparto.

Il nome più caldo è quello di Ibrahim Sulemana. Il centrocampista ghanese, classe 2003, è pronto a fare ritorno in Sardegna dopo l’esperienza maturata nella stagione 2023/2024 sotto la guida di Claudio Ranieri. La volontà del giocatore di vestire nuovamente la maglia rossoblù è chiara e l’intesa con il Bologna, proprietario del cartellino, è ormai vicinissima. Il Cagliari punta a chiudere l’operazione entro lunedì.

Per il secondo rinforzo in mezzo al campo resta viva la pista che porta a Tino Anjorin, attualmente al Torino, profilo ritenuto interessante per caratteristiche tecniche e duttilità. Si è invece complicata la trattativa per Hans Nicolussi Caviglia: con il Venezia, titolare del cartellino, non è stata ancora trovata l’intesa economica e al momento l’operazione appare in salita.

Possibili movimenti anche in difesa. La tenuta fisica di Mina e l’affidabilità di Zé Pedro restano temi di riflessione, mentre Rodriguez, per età ed esperienza, non può essere considerato una garanzia assoluta nel lungo periodo. Non è quindi escluso un innesto nel reparto arretrato.

Situazione stabile, invece, in attacco. Al momento la società ripone fiducia in Kilicsoy e non sono previsti interventi immediati. Solo eventuali uscite, come quella di Zito Luvumbo, potrebbero riaprire il discorso per nuovi innesti offensivi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE