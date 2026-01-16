Mutui in Sardegna, importi in crescita: plebiscito per il tasso fisso

La durata media dei mutui richiesti in Sardegna resta sostanzialmente invariata, attestandosi a 24 anni e 10 mesi, ma cresce l’importo medio finanziato. Secondo l’Osservatorio di MutuiOnline.it, nel 2025 la cifra richiesta è salita a 128.000 euro, contro i 123.700 euro del 2024.

Parallelamente aumenta anche il valore medio degli immobili nell’Isola, che passa da 186.100 a 193.100 euro su base annua. Un segnale che si accompagna a un lieve innalzamento dell’età media dei richiedenti: oggi chi accende un mutuo ha in media 41 anni e 7 mesi, 5 mesi in più rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda le finalità dei finanziamenti, nel 2025 il 61,4% dei mutui in Sardegna è stato richiesto per l’acquisto della prima casa. Il 9,8% riguarda invece l’acquisto di una seconda abitazione, mentre nel 22,7% dei casi la richiesta è finalizzata alla surroga di un mutuo già esistente.

Netta la preferenza per il tasso fisso: il 96,2% dei richiedenti lo ha scelto come formula di finanziamento, contro appena il 2,7% che ha optato per il tasso variabile.

A livello territoriale emergono differenze significative. L’Ogliastra registra i mutuatari più giovani della regione, con un’età media di 39 anni e 10 mesi. All’opposto, nella provincia di Carbonia Iglesias si rileva l’età media più elevata, pari a 42 anni e 5 mesi. Nella stessa area si registrano anche i mutui più lunghi, con una durata media di 25 anni e 2 mesi, mentre quelli più brevi si trovano a Nuoro (23 anni e 10 mesi).

Sul fronte degli importi, Cagliari guida la classifica regionale con una richiesta media di 134.860 euro, mentre Carbonia Iglesias si conferma la provincia con i mutui più contenuti, pari a 103.511 euro. Anche per il valore degli immobili il capoluogo regionale è al primo posto, con una media di 207.861 euro, mentre i prezzi più bassi si riscontrano ancora una volta a Carbonia Iglesias, dove il valore medio si ferma a 147.753 euro.

