Allerta in Sardegna, tra lunedì e martedì previsto l’arrivo del ciclone mediterraneo

La fase critica sarà determinata da correnti di Scirocco particolarmente violente, con raffiche che potrebbero raggiungere i 100 km/h e onde oltre i 10 metri

Tra le giornate di lunedì e martedì, i settori meridionali e orientali della Sardegna verranno investiti da un’ondata di forte maltempo. La fase critica sarà determinata da correnti di Scirocco particolarmente violente, con raffiche che potrebbero raggiungere l’intensità di tempesta toccando i 100 km/h, accompagnate da precipitazioni abbondanti e attività temporalesca di elevata intensità.

L’origine di questa instabilità è riconducibile a una perturbazione di matrice atlantica in ingresso nel Mediterraneo. Tale sistema evolverà in un profondo vortice ciclonico che, entro lunedì 19 gennaio, si posizionerà a ridosso del litorale algerino, per poi essere rinvigorito martedì 20 dall’iniezione di correnti fredde provenienti dai Balcani. Tra l’inizio e la metà della settimana, il sistema raggiungerà l’apice della sua forza, scatenando venti burrascosi e un sensibile aumento del moto ondoso, con mari da molto agitati a grossi e conseguente pericolo di mareggiate lungo le coste esposte.

Secondo le proiezioni meteorologiche odierne, i disagi maggiori si concentreranno sulle aree ioniche del Mezzogiorno, sulla Sicilia e lungo la fascia tirrenica della Sardegna.

