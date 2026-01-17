Cagliari, controlli nella notte: due arresti per furto aggravato e varie denunce

Un 29enne e un 50enne sono finiti in manette: il primo per tentata rapina e aggressione, il secondo per furto di merce dal valore di 800€

Durante l’ultima notte, i Carabinieri della Compagnia di Cagliari, coadiuvati dalle stazioni di Sant’Avendrace e Capoterra, hanno effettuato un monitoraggio capillare del capoluogo per contrastare i reati di strada e la microcriminalità. L’operazione ha permesso di identificare complessivamente 62 individui e ha portato all’arresto di due persone per gravi illeciti contro il patrimonio.

Il primo episodio rilevante si è verificato nella centrale via Roma, dove i militari sono intervenuti a seguito delle segnalazioni dei passanti per una brutale aggressione. Un 29enne della Guyana Francese, senza fissa dimora e con precedenti, è stato bloccato dopo aver tentato di rapinare un 38enne. Durante il diverbio, l’assalitore ha ferito la vittima al polso utilizzando il coccio di una bottiglia, causandogli lesioni superficiali prima di essere trasferito nel carcere di Uta. Poco lontano, presso un esercizio commerciale in viale La Playa, un 50enne rumeno è stato fermato con l’accusa di furto aggravato per aver sottratto merce per un valore di circa 800 euro. L’uomo aveva nascosto due dozzine di bottiglie di alcolici e generi alimentari in una borsa dotata di schermatura artigianale per aggirare i sistemi di allarme, motivo per cui è stato posto ai domiciliari in attesa del processo.

Nel corso della medesima attività di prevenzione, un 32enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di cuffie wireless di lusso di probabile provenienza furtiva, risultando inoltre inadempiente rispetto a un ordine di allontanamento urbano emesso lo scorso novembre. Sul fronte della sicurezza stradale, i militari hanno deferito un automobilista di Serramanna che ha opposto un netto rifiuto ai test tossicologici, mentre un giovane cagliaritano ha ricevuto una sanzione amministrativa poiché circolava con il documento di guida non più valido. Infine, l’intervento si è concluso con la segnalazione alla Prefettura di un venticinquenne di Monserrato, sorpreso con una modica quantità di hashish destinata al consumo personale.

