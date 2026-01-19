Maltempo Sardegna, primi disagi: frane in Ogliastra, strade allagate nel nuorese

La forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Sardegna ha iniziato a compromettere la rete dei trasporti stradali

L’ondata di maltempo che sta sferzando la Sardegna meridionale e orientale, con nubifragi e tempeste elettriche, ha iniziato a compromettere seriamente la rete dei trasporti. La chiusura temporanea di diversi assi viari, causata da allagamenti, detriti e caduta massi, ha costretto l’Arst a rimodulare o sospendere i collegamenti in diverse aree critiche.

Secondo i bollettini diffusi dall’azienda regionale, la situazione più complessa si registra sulla costa nuorese: a Siniscola, l’accesso alla frazione di Santa Lucia è attualmente bloccato, impedendo il regolare passaggio della linea 514. Disagi analoghi si riscontrano sulla strada provinciale 3, dove la circolazione è stata interrotta nel segmento tra Sa Petra Ruja e La Caletta, con conseguente stop per i bus della linea 521.

L’instabilità del versante ha causato problemi anche in Ogliastra, dove una frana lungo la statale 198 sta ostacolando pesantemente i collegamenti tra Lanusei e Gairo. Infine, si segnalano rallentamenti e difficoltà di transito per i pendolari del Parteolla, a causa della viabilità compromessa sulla statale 387 in corrispondenza dell’incrocio per Soleminis.

