Maltempo in Sardegna, chiude la 195 tra Capoterra e Cagliari

Chiude la Statale 195 Sulcitana. La decisione è stata annunciata dal sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, a seguito delle valutazioni svolte nelle ultime ore insieme ad Anas.

Le squadre dell’Anas continuano a seguire la situazione nel tratto costiero tra Cagliari e Capoterra, dove il mare risulta molto agitato e le onde hanno raggiunto il margine della carreggiata. Il traffico è quindi deviato all’altezza di Maddalena Spiaggia sulla Sp 91.

Intanto cresce l’allerta in diverse zone della Sardegna. Già ieri sono stati rilevati oltre 80 mm di pioggia a Gairo in Ogliastra e più di 60 mm a Bitti, paese del Nuorese già colpito dall’alluvione del novembre 2020. Nella giornata odierna, si registrano circa 50 mm tra Chia e Domus de Maria, due località balneari della costa sud-occidentale, e oltre 41 mm a Bitti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it