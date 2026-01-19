Allerta maltempo, il Prefetto di Cagliari indica le precauzioni da seguire

In vista dell’imminente ondata di maltempo, caratterizzata da venti di scirocco che potrebbero toccare l’intensità di burrasca forte o tempesta con conseguenti mareggiate sui litorali esposti, il Prefetto di Cagliari Paola Dessì invita la cittadinanza a osservare rigorose norme di autoprotezione. È fondamentale ridurre al minimo ogni spostamento non strettamente necessario, prestando particolare cura nel mantenersi a distanza di sicurezza da parchi e zone alberate per scongiurare il pericolo derivante dalla caduta di rami, che rappresenta una delle principali cause di infortunio in queste circostanze. Chiunque si trovi alla guida di un veicolo deve procedere con estrema cautela, specialmente nel percorrere viadotti o nel fuoriuscire dalle gallerie, ricordando che mezzi leggeri come motocicli, caravan e furgoni telonati sono estremamente vulnerabili agli spostamenti d’aria improvvisi.

Parallelamente, è necessario mettere in sicurezza le abitazioni e i luoghi professionali fissando o rimuovendo vasi, antenne e qualsiasi oggetto situato su davanzali o balconi che potrebbe essere scagliato via dalle raffiche. Una verifica specifica deve riguardare anche tutte le strutture temporanee come gazebo, impalcature o tendoni, accertandosi della loro stabilità strutturale. Per quanto concerne i rischi legati alla forza del mare, si raccomanda di non avvicinarsi assolutamente al bagnasciuga, ai moli e ai pontili, evitando di transitare o sostare lungo le arterie costiere.

Infine, sul fronte nautico, si sconsiglia vivamente di prendere il largo, invitando invece i proprietari di natanti e i gestori di stabilimenti balneari a potenziare preventivamente gli ormeggi e a consolidare le strutture presenti sul litorale e nei porti.

