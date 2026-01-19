Allerta maltempo, il Prefetto di Cagliari indica le precauzioni da seguire

Parallelamente, è necessario mettere in sicurezza le abitazioni e i luoghi professionali fissando o rimuovendo vasi, antenne e qualsiasi oggetto situato su davanzali o balconi che potrebbe essere scagliato via dalle raffiche. Una verifica specifica deve riguardare anche tutte le strutture temporanee come gazebo, impalcature o tendoni, accertandosi della loro stabilità strutturale. Per quanto concerne i rischi legati alla forza del mare, si raccomanda di non avvicinarsi assolutamente al bagnasciuga, ai moli e ai pontili, evitando di transitare o sostare lungo le arterie costiere.
Infine, sul fronte nautico, si sconsiglia vivamente di prendere il largo, invitando invece i proprietari di natanti e i gestori di stabilimenti balneari a potenziare preventivamente gli ormeggi e a consolidare le strutture presenti sul litorale e nei porti.
