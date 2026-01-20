Cagliari, forte mareggiata e acqua in strada: lungomare Poetto chiuso al traffico

Cagliari sta affrontando in queste ore la furia del ciclone “Harry” che si sta abbattendo sul capoluogo isolano con forti raffiche di vento e mareggiate che stanno mettendo in grossa difficoltà soprattutto la zona del Poetto.

Già nella giornata di ieri il livello del mare era enormemente aumentato arrivato a lambire gli stabilimenti balneari, situazione poi peggiorata nella notte e questa mattina con l’acqua che è entrata negli stessi ed è arrivata ad inondare le strade.

Per questo motivo e per garantire la sicurezza dei cittadini, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, ha disposto la chiusura al traffico del lungomare Poetto, della strada parallela alla via Lungo Saline, della via Stromboli e della via idrovora.

