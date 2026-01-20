Cagliari, violente mareggiate al Poetto: crolla il pontile di Marina Piccola | Video

Cagliari sotto assedio da parte del ciclone "Harry", violente mareggiate e forti venti di burrasca stanno creando diversi danni e disagi

Cagliari sta subendo l’ira del ciclone “Harry” che si sta abbattendo con forza nel capoluogo isolano, con la situazione che nelle ultime ore è andata sempre in peggiorando.

La spiaggia del Poetto è stata completamente sommersa con l’acqua arrivata dentro stabilimenti balneari e chioschi, giungendo ad allagare le strade per cui è stata disposta la chiusura da parte del sindaco Zedda.

Danni anche a Marina Piccola dove l’impeto delle onde ha distrutto il pontile con le acque che si sono violentemente scagliate contro invadendo anche il molo.

Crediti video: Luca Etzi

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it