Cagliari svuotata dall’allerta meteo, centro deserto e atmosfera da lockdown

Una Cagliari insolitamente vuota e silenziosa si è presentata oggi agli occhi delle pochissime persone che hanno attraversato le vie del centro storico tra ieri e oggi. L’allerta rossa legata al passaggio del ciclone Harry ha inciso in modo profondo sulla quotidianità del capoluogo, limitando quasi totalmente gli spostamenti sia interni alla città sia quelli provenienti dall’hinterland, tradizionalmente molto consistenti nei giorni feriali.

Il risultato è stato un scenario surreale, che per molti ha richiamato alla memoria i periodi più duri dei lockdown pandemici di 6 anni fa. Via Roma, solitamente uno degli assi più congestionati e frequentati della città, è apparsa quasi deserta, con un traffico ridotto al minimo e lunghi tratti completamente liberi. Stessa situazione in Largo Carlo Felice, insolitamente privo di pedoni e veicoli, così come nelle principali arterie del centro urbano.

La calma ha interessato anche viale Diaz, via Sonnino, viale Colombo e piazza Deffenu, dove sul fronte porto si sono contate pochissime auto parcheggiate. Un’immagine che contrasta nettamente con la normale vivacità di queste zone, soprattutto nelle ore diurne.

Già nella giornata di ieri, con l’avvio della prima fase intensa dell’allerta, si era registrato un drastico calo delle presenze nelle strade centrali. Oggi, però, l’impatto delle misure precauzionali e delle condizioni meteo avverse è apparso ancora più evidente, restituendo l’immagine di una città sospesa, in attesa che l’emergenza passi e la vita possa tornare gradualmente alla normalità.

