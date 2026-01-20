Capoterra, mareggiata insostenibile: evacuate circa 100 persone

È in corso a Capoterra, centro dell’area metropolitana a circa venti chilometri da Cagliari, l’evacuazione precauzionale di circa un centinaio di persone residenti nelle zone del litorale. Il provvedimento è stato disposto a seguito del peggioramento delle condizioni meteo-marine legate al passaggio del ciclone Harry e annunciato direttamente dal sindaco Beniamino Garau.

Il primo cittadino ha spiegato che si tratta di una scelta adottata esclusivamente per motivi di sicurezza: “Si tratta di una scelta difficile ma necessaria, assunta esclusivamente per tutelare l’incolumità dei nostri concittadini di fronte alle condizioni meteo-marine avverse”. Una decisione maturata dopo un costante monitoraggio dell’evoluzione della situazione, in coordinamento con le strutture operative impegnate sul territorio.

Le operazioni di evacuazione sono attualmente in corso e vengono svolte con il supporto della Protezione civile e delle altre componenti del sistema di emergenza, che stanno garantendo assistenza e controllo continuo nelle aree interessate. Al momento si lavora all’evacuazione delle prime tre file di case a ridosso del litorale di Maddalena. L’obiettivo è ridurre al minimo ogni possibile rischio per la popolazione esposta.

Il sindaco Garau ha inoltre rivolto un appello diretto ai cittadini coinvolti: “Invitiamo tutti a collaborare, mantenere la calma e seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle autorità”.

