Allerta meteo prorogata in Sardegna, emergenza fino a tutto mercoledì

L’emergenza maltempo in Sardegna non si placa. La Protezione Civile regionale che ha disposto la proroga dell’allerta meteo per un’ulteriore giornata. Le misure di attenzione resteranno in vigore dalle ore 14 di oggi, martedì 20 gennaio 2026, fino alle 23.59 di domani, mercoledì 21 gennaio, alla luce di uno scenario che continua a presentare elementi di forte criticità su ampie aree dell’Isola.

Nel dettaglio, nell’Iglesiente rimane attivo il codice rosso per rischio idrogeologico, accompagnato da allerta arancione per rischio idraulico, mentre nel Campidano e nei bacini del Flumendosa-Flumineddu è stato confermato il livello massimo di allerta per entrambe le tipologie di rischio.

Situazione meno grave, ma comunque sotto stretta osservazione, nelle aree di Montevecchio-Pischinappiu e del Logudoro, dove permane il codice giallo, indicativo di criticità ordinaria legata sia alla tenuta idrogeologica sia alla rete dei corsi d’acqua. Allerta arancione, infine, per le zone del Tirso e della Gallura, dove la Protezione civile segnala una criticità moderata ma potenzialmente in evoluzione. Le autorità rinnovano l’invito alla massima prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti non necessari.

