Monte Arcosu, complesso salvataggio: recuperati due cani dispersi

Intervento delicato e ad alta complessità nel pomeriggio di sabato 24 gennaio sul Monte Arcosu, dove i Vigili del fuoco del Comando di Cagliari hanno tratto in salvo due cani da caccia dispersi in un’area particolarmente impervia.

L’allarme è scattato dopo che il proprietario, al termine di diversi giorni di ricerche, è riuscito finalmente a localizzare la posizione degli animali tramite coordinate Gps, richiedendo l’intervento dei soccorritori. La Sala Operativa ha immediatamente attivato il nucleo Sommozzatori e la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale), dando avvio a un’operazione congiunta ad alta difficoltà tecnica.

Le squadre si sono addentrate nella fitta vegetazione e nei tratti più accidentati del Monte Arcosu, affrontando pendii scoscesi, corsi d’acqua e condizioni meteorologiche sfavorevoli. Per raggiungere il punto segnalato è stato necessario utilizzare un gommone da rafting e applicare specifiche tecniche di soccorso fluviale e alluvionale (Sfa).

Dopo un’attenta manovra di avvicinamento, i Vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere i due cani, recuperarli e trasferirli in un’area sicura, dove sono stati infine riconsegnati al legittimo proprietario. Fortunatamente, entrambi gli animali sono stati trovati in buone condizioni di salute, nonostante le difficoltà affrontate nei giorni precedenti.

Le operazioni di soccorso, rese particolarmente impegnative dal contesto ambientale e dalle avverse condizioni meteo, si sono protratte per diverse ore, richiedendo grande coordinamento e preparazione tecnica.

