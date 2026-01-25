Maltempo in Sardegna, allerta prorogata fino a tutto lunedì

Nuova fase di instabilità meteorologica in Sardegna, dove il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo con codice giallo, indicativo di criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico.

Il provvedimento è entrato in vigore a partire dalle ore 14 di domenica 25 gennaio e resterà valido fino alle 23.59 di lunedì 26 gennaio, interessando un’ampia porzione del territorio regionale. Le aree coinvolte dal rischio idraulico e idrogeologico sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro. Per la Gallura, invece, l’allerta riguarda esclusivamente il rischio idrogeologico.

La Protezione civile invita la popolazione a mantenere alta l’attenzione, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi, zone soggette ad allagamenti e versanti instabili, dove potrebbero verificarsi fenomeni di smottamento o frane superficiali. Raccomandata inoltre prudenza negli spostamenti, in particolare durante le precipitazioni più intense.

Il nuovo avviso arriva dopo giorni segnati dal maltempo persistente, che ha già causato disagi e criticità in diverse aree dell’Isola, rendendo necessario un costante monitoraggio delle condizioni meteo e idrogeologiche.

