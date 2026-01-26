Ciclone Harry, il Governo dichiara lo stato di emergenza nazionale

Il Governo ha formalizzato la risposta alla devastazione causata dal ciclone Harry attraverso un Consiglio dei Ministri della durata di circa venti minuti. Durante la seduta, alla quale hanno preso parte la presidente della Sardegna Alessandra Todde e i colleghi di Sicilia e Calabria, è stato proclamato lo stato di emergenza nazionale.

Il provvedimento prevede una durata iniziale di 12 mesi, con la possibilità di estendere la misura per un ulteriore anno. Per far fronte alle necessità più urgenti, l’esecutivo ha stanziato una prima tranche di 100 milioni di euro, fondi che verranno ripartiti tra le tre regioni colpite per i primi interventi urgenti.

Un punto chiave della delibera riguarda la gestione operativa: i governatori, inclusa Todde per il territorio sardo, assumeranno il ruolo di commissari per l’emergenza, ottenendo poteri speciali per accelerare la ricostruzione e il ripristino dei servizi.

