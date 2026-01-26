Paura a Oristano, incendio in casa colonica: un anziano in ospedale

Un grave incendio è divampato nella tarda serata di ieri, domenica, in una casa colonica dell’ex Etfas situata tra le località di San Quirico e Tiria, precisamente nell’area della Madonnina lungo la via per il Monte Arci. Il rogo ha avuto origine in un garage adiacente alla struttura principale, richiedendo l’immediato intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Oristano per circoscrivere e spegnere le fiamme.

Le conseguenze per gli abitanti sono state pesanti: un uomo anziano con disabilità è stato trasportato dai sanitari al pronto soccorso dell’ospedale San Martino per monitorare le sue condizioni. L’immobile ha subito danni strutturali così critici da essere dichiarato inagibile dai tecnici, anche a causa del totale isolamento dalle reti idriche ed elettriche.

Per fronteggiare l’emergenza abitativa, i residenti sono stati provvisoriamente alloggiati in un bed and breakfast della zona. Restano ancora da chiarire le dinamiche che hanno innescato l’incendio, su cui sono in corso i rilievi delle autorità competenti.

