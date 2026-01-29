Aggius, tre cani intrappolati in un torrente: salvati dai Vigili del Fuoco

Infreddoliti ma in buone condizioni sono stati riaffidati al legittimo proprietario, che ha potuto finalmente riabbracciarli

Una storia a lieto fine arriva dalle campagne della Gallura, dove la furia del maltempo aveva rischiato di trasformarsi in tragedia per tre amici a quattro zampe. Nella giornata di ieri, martedì 27 gennaio, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tempio Pausania sono stati impegnati in un delicato intervento di soccorso in località San Biagio, nel territorio di Aggius.

I tre cani erano rimasti intrappolati su un versante scosceso di un torrente, impossibilitati a muoversi a causa dell’improvviso innalzamento del livello dell’acqua. Le abbondanti piogge che stanno colpendo l’Isola hanno infatti trasformato i corsi d’acqua solitamente calmi in correnti impetuose, isolando gli animali su un lembo di terra pericolante.

Grazie alla perizia degli uomini del 115, che hanno operato in condizioni ambientali non facili, i cani sono stati raggiunti, messi in sicurezza e recuperati uno ad uno. Una volta riportati sulla terraferma, gli animali – infreddoliti ma in buone condizioni – sono stati riaffidati al legittimo proprietario, che ha potuto finalmente riabbracciarli.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it