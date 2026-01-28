Quartu Sant’Elena baciata dalla fortuna: vinti oltre 23.000€ al SuperEnalotto

La dea bendata bacia la Sardegna. Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 27 gennaio, un fortunato giocatore di Quartu Sant’Elena ha sfiorato il colpo milionario, centrando un “5” dal valore di 23.123,79 euro.
La schedina vincente è stata giocata presso la Tabaccheria di via Fiume 42. Nonostante la vincita non sia tra le più alte in assoluto, conferma il momento fortunato per l’Isola, dove la caccia al jackpot resta altissima.
Il premio massimo, il celebre “6”, manca ormai dal maggio 2025, quando furono vinti oltre 35 milioni a Desenzano del Garda. Per la prossima estrazione, prevista per giovedì 29 gennaio, il montepremi in palio per chi indovinerà la sestina vincente salirà alla cifra record di 112,5 milioni di euro.
