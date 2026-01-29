Paura a Terralba, attentato incendiario nella notte: a fuoco un’automobile

Sul luogo dell'accaduto sono giunte anche le pattuglie delle forze dell'ordine per eseguire i rilievi di rito e acquisire eventuali testimonianze o filmati

Un atto intimidatorio ha scosso Terralba nel cuore della scorsa notte. Verso l’una, un incendio di chiara matrice dolosa ha preso di mira una Volkswagen Tiguan che si trovava in sosta in via Ponti de Pedra, un’area situata ai margini del centro abitato, non lontano dalla zona industriale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco di Oristano è stato fulmineo grazie alla segnalazione immediata di alcuni vicini, che si sono accorti del fumo e delle fiamme. Grazie a questa prontezza, i pompieri sono riusciti a contenere il rogo, salvando la carrozzeria dal peggio; tuttavia, il calore e il fuoco hanno causato danni rilevanti alla parte meccanica e al vano motore dell’utilitaria.

Sul luogo dell’accaduto sono giunte anche le pattuglie delle forze dell’ordine per eseguire i rilievi di rito e acquisire eventuali testimonianze o filmati. Le indagini sono attualmente in corso per identificare gli autori e comprendere le motivazioni dietro questo gesto violento.

