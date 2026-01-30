Cagliari, auto danneggiate o rubate a Genneruxi: è allarme tra i residenti

Auto forzate, vetture rubate e una crescente sensazione di insicurezza. Questo l’allarme lanciato dal comitato di quartiere Genneruxi–via Mercalli, che attraverso un post sui social ha acceso i riflettori su una serie di episodi che, negli ultimi mesi, stanno interessando diverse strade della zona.

Secondo quanto segnalato dai residenti, via dei Vittorini e via Francoforte sarebbero state teatro, negli ultimi 6 mesi, di numerosi casi di effrazione su auto. Nell’ultimo mese, in particolare, almeno 3 veicoli sarebbero stati rubati in via Francoforte, una strada di dimensioni ridotte, circostanza che rende il fenomeno ancora più preoccupante.

“Questi sono reati che, pur essendo spesso considerati “minori”, hanno un forte impatto sulla vita quotidiana” scrivono gli esponenti del comitato. “Creano insicurezza, disagio diffuso e comportano costi di riparazione elevati, che ricadono interamente sui cittadini”.

Tra gli elementi più critici segnalati dai cittadini emerge anche la rinuncia, in diversi casi, a presentare denuncia. “Un elemento che merita attenzione è il fatto che, in alcune situazioni, le stesse forze dell’ordine scoraggiano la presentazione della denuncia. Questo non per mancanza di professionalità o impegno, che va anzi riconosciuto, ma più probabilmente per ragioni legate al tempo disponibile, ai carichi di lavoro e alla consapevolezza che spesso questi reati non producono conseguenze concrete, anche qualora i responsabili venissero individuati”.

Il risultato, evidenziano dal quartiere, è un circolo vizioso che porta a una minore attenzione istituzionale verso aree considerate a basso tasso di criminalità, ma che oggi si trovano a fronteggiare un disagio crescente. L’obiettivo, precisano i promotori dell’iniziativa, non è puntare il dito, bensì stimolare un confronto costruttivo.

Da qui l’appello a “una migliore distribuzione e gestione delle telecamere, una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio, riforme che rendano più efficaci le conseguenze dei reati”.

