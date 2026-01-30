Monastir, minacce in famiglia: scatta il divieto di avvicinamento

Nuovo intervento dei Carabinieri della Stazione di Monastir per una vicenda di tensione familiare degenerata in minacce e comportamenti vessatori. Nella mattinata di oggi, i militari sono stati chiamati da una giovane donna, allarmata dalla presenza del fratello all’interno dell’abitazione di famiglia, dove si era presentato con atteggiamenti intimidatori.

L’uomo, un 31enne disoccupato del posto, già noto alle forze dell’ordine, risultava irreperibile da alcuni giorni dopo essere stato, lo scorso 20 dicembre, denunciato a piede libero e contestualmente allontanato dalla casa familiare. Il provvedimento era scattato a seguito della querela presentata dai parenti, che avevano segnalato ripetute condotte persecutorie, minacce di morte e continue richieste di denaro.

Il quadro era ulteriormente aggravato da precedenti episodi analoghi: in passato, infatti, l’uomo era già stato destinatario di un provvedimento di allontanamento per maltrattamenti nei confronti di una ex convivente. Dopo il rientro nella casa dei genitori, avvenuto nel giugno 2025, si erano nuovamente manifestate situazioni di forte conflittualità.

Raggiunta l’abitazione, i Carabinieri hanno individuato il 31enne e lo hanno accompagnato in caserma, dove gli è stata notificata un’ordinanza del Gip del Tribunale di Cagliari. Il provvedimento dispone il divieto di avvicinamento alla parte offesa, con l’ulteriore prescrizione dell’applicazione del braccialetto elettronico, misura ritenuta necessaria per garantire la sicurezza dei familiari e monitorare il rispetto delle distanze imposte.

