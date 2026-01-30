Policlinico di Monserrato, ecco il robot Da Vinci: chirurgia più avanzata

Un salto di qualità per la chirurgia ad alta specializzazione in Sardegna. Al Policlinico universitario Duilio Casula entra in funzione il robot chirurgico Da Vinci Xi, sistema di ultima generazione che porterà l’ospedale cagliaritano tra i centri più avanzati sul piano tecnologico e assistenziale. Il nuovo programma robotico sarà attivo in ginecologia, chirurgia generale, chirurgia d’urgenza e chirurgia colon-proctologica, rafforzando il modello multidisciplinare e l’efficacia dei percorsi di cura.

Le attività di formazione del personale e le simulazioni sono già partite, mentre i primi interventi sono programmati per la primavera. L’introduzione del sistema Da Vinci Xi rappresenta un investimento strategico per migliorare la qualità delle prestazioni, ridurre l’invasività degli interventi e favorire tempi di recupero più rapidi per i pazienti.

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Vincenzo Serra, sottolinea come l’acquisizione della nuova tecnologia rappresenti un traguardo fondamentale per l’ospedale e per l’intero territorio. “Abbiamo acquisito il robot Da Vinci di ultimissima generazione” dice Serra. “Una tecnologia importantissima per l’azienda e per tutti i pazienti che si rivolgono al nostro ospedale”. Serra evidenzia inoltre che “è l’eccellenza assoluta della tecnologia per operare in maniera mini-invasiva”, capace di valorizzare ulteriormente un polo chirurgico che supera i 10mila interventi l’anno.

L’operazione, resa possibile anche grazie al supporto dell’Assessorato regionale alla Sanità, ha consentito un risparmio vicino al 30% rispetto ai costi standard, garantendo allo stesso tempo elevati livelli di qualità ed efficienza.

Sul piano clinico e universitario, il valore dell’innovazione viene rimarcato dal professor Pietro Giorgio Calò, prorettore all’Assistenza dell’Università di Cagliari e direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’Aou. “L’introduzione del sistema robotico – spiega – un grandissimo avanzamento nella tecnologia della nostra azienda e, soprattutto, nell’assistenza ai pazienti chirurgici”.

Un ulteriore punto di forza riguarda la formazione dei giovani medici: la doppia console del Da Vinci Xi consente infatti un coinvolgimento diretto durante gli interventi, facilitando l’apprendimento e l’acquisizione delle competenze. Un aspetto che rende l’investimento non solo tecnologico, ma anche strategico per il futuro della chirurgia e della didattica universitaria in Sardegna.

