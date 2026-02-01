Milano Cortina 2026, ecco Iris: da Cagliari una guardia olimpica a 4 zampe

L’eccellenza operativa delle unità cinofile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari varca i confini della Sardegna e approda sul palcoscenico internazionale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Tra i reparti impegnati nella tutela di atleti, delegazioni e spettatori, spicca l’unità specializzata nella ricerca di armi ed esplosivi composta dal pastore tedesco Iris e dal suo conduttore, un Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri. Il binomio, partito dal capoluogo sardo, è stato inserito nel dispositivo nazionale che opera nell’area di Bormio, una delle sedi delle competizioni olimpiche.

Ogni giorno Iris e il suo conduttore sono impegnati in attività di bonifica preventiva e controllo lungo le piste, nelle aree di gara e nei siti sensibili destinati ad accogliere pubblico e atleti. Grazie a un addestramento altamente specialistico, l’unità cinofila garantisce ispezioni accurate e capillari, contribuendo in modo determinante alla prevenzione di potenziali minacce.

La presenza del reparto sardo conferma il ruolo centrale delle unità cinofile dell’Arma nei grandi eventi internazionali e testimonia il livello di preparazione e affidabilità raggiunto dal Comando Provinciale di Cagliari, chiamato a rappresentare l’Isola in uno degli appuntamenti sportivi più importanti al mondo.

