Zappa in uscita, ma il Napoli frena: sorpasso deciso della Fiorentina

La situazione di mercato attorno a Gabriele Zappa è in continuo aggiornamento: sul difensore c'è un deciso tentativo della Fiorentina, mentre il Napoli si sfila

Crediti foto: Gabriele Zappa - Instagram

La Fiorentina accelera per Gabriele Zappa, approfittando del raffreddamento della pista Napoli. Il club viola ha intensificato i contatti con il Cagliari nelle ultime ore, presentando una proposta basata su un prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Il terzino classe ’99 è considerato un profilo ideale dalla dirigenza viola per duttilità tattica ed esperienza in Serie A. Zappa può infatti ricoprire più ruoli sulla corsia destra, adattandosi sia a una difesa a quattro sia a soluzioni più fluide, qualità ritenute preziose per ampliare le opzioni a disposizione di Paolo Vanoli.

Il cambio di scenario è legato alla situazione in casa Napoli: l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo si è rivelato meno grave del previsto e il capitano azzurro dovrebbe restare fuori tra le quattro e le sei settimane, riducendo così l’urgenza di un intervento immediato sul mercato. Questo ha favorito l’inserimento deciso della Fiorentina.

L’offerta messa sul tavolo dai viola prevede un prestito con obbligo di riscatto, che scatterebbe al raggiungimento della salvezza. Una formula che potrebbe incontrare l’interesse del Cagliari, chiamato a valutare attentamente l’eventuale uscita di un giocatore considerato affidabile e continuo nel rendimento.

