Tajani a Cagliari: “Sostegno alle imprese e ai territori”

Il governo rafforza il sostegno alla Sardegna colpita dal ciclone Harry, puntando su interventi coordinati per aiutare il tessuto economico. A ribadirlo è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a Cagliari per presentare le iniziative messe in campo dalla Farnesina insieme a Ice, Simest, Sace e Cdp a favore delle imprese danneggiate dal maltempo.

All’incontro a Palazzo Regio erano presenti anche il sindaco Massimo Zedda, la governatrice Alessandra Todde e i rappresentanti del mondo produttivo sardo.

“Bisogna lavorare per far ripartire l’economia di questi territori. Noi ci siamo e faremo di tutto, lo dico da ministro anche del Commercio internazionale, in coordinamento con il ministero della Protezione civile e il presidente del Consiglio che è regolarmente informato. Il governo farà di tutto in piena collaborazione con le regioni”, ha assicurato Tajani, sottolineando la centralità del dialogo con le istituzioni locali.

Il titolare della Farnesina ha ribadito la disponibilità dell’esecutivo a intervenire con tutti gli strumenti necessari: “Siamo disponibili a fare tutto ciò che serve in Sardegna”. Un impegno che, secondo Tajani, passa dall’ascolto diretto del mondo produttivo e delle amministrazioni regionali, chiamate a guidare la fase di ricostruzione sul territorio. “Stiamo andando nella giusta direzione. Ascoltiamo le imprese, ascoltiamo i governi regionali che saranno loro a ricostruire. Noi cerchiamo di essere vicini alle popolazioni colpite, non solamente nel momento in cui hanno subito la ferita, ma anche quando la ferita deve essere curata e pienamente rimarginata”, ha spiegato.

Nel corso dell’incontro, il ministro ha inoltre richiamato un segnale di solidarietà arrivato dall’estero. Alla vigilia di una missione negli Stati Uniti, Tajani ha annunciato che incontrerà a Washington i rappresentanti della Niaf (National Italian American Foundation), che consegneranno un primo contributo economico alla Protezione civile. “Domani e dopodomani sarò a Washington per un evento sulle materie prime, e con l’occasione incontrerò i rappresentanti della Niaf, che è l’organizzazione che raccoglie gli italoamericani che mi consegneranno la copia del primo bonifico fatto alla protezione civile con fondi raccolti tra gli italoamericani”. La raccolta fondi proseguirà anche nelle prossime settimane.

Un gesto che, per Tajani, assume un valore simbolico importante: “È un bel gesto, credo sia importante sentire la vicinanza di chi l’Italia non l’ha mai vista ma ha sangue italiano”.

