Cagliari, parte anche Luvumbo: ufficiale la cessione al Mallorca

L'angolano lascia la squadra sarda e approda in Spagna al Mallorca: nelle ultime ore ci aveva provato il Lecce

È ufficiale l’operazione che porta Zito Luvumbo a vestire la maglia del Mallorca. L’attaccante angolano classe 2002, reduce da 117 presenze e 11 reti con il Cagliari, si prepara a una nuova esperienza nella Liga attraverso una formula studiata nei dettagli dalle due società.

Il trasferimento si concretizza con un prestito oneroso da 250 mila euro, al termine del quale il club spagnolo potrà esercitare un diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Un’operazione che consente al Mallorca di valutare il giocatore nel contesto del campionato spagnolo, lasciando al Cagliari margini economici importanti in prospettiva.

Nel contratto è stata infatti inserita una percentuale del 20% sulla futura rivendita, a tutela del valore del calciatore nel medio-lungo periodo. Inoltre, l’accordo prevede una clausola aggiuntiva a favore dei rossoblù: qualora il Mallorca decidesse di non esercitare il riscatto, il Cagliari incasserebbe un ulteriore bonus di 250 mila euro.

“Il Club lo ringrazia con affetto per quanto dato alla causa in rossoblù in questi anni in Sardegna, una lunga tappa della sua carriera che lo ha visto crescere come uomo e calciatore, e gli augura il meglio per il proseguo della stagione” scrive il Cagliari nel comunicato ufficiale.

