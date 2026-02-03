Cagliari, ripetuta violazione della detenzione domiciliare: 42enne in carcere

Si sono aperte le porte del carcere per un 42enne di Sestu, arrestato ieri sera dai Carabinieri di Cagliari Sant’Avendrace. L’uomo, disoccupato e con vari precedenti, è stato colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che sostituisce il precedente regime di favore di cui godeva.

La vicenda affonda le radici nel settembre 2025, quando l’indagato finì nei guai per una brutale serie di estorsioni e atti persecutori contro un pensionato di 79 anni. Secondo le indagini, il 42enne avrebbe terrorizzato l’anziano con minacce di morte e continue molestie telefoniche per ottenere denaro. Inizialmente, il Tribunale gli aveva concesso di scontare la misura cautelare ai domiciliari all’interno di una comunità.

Il beneficio è però decaduto dopo che, lo scorso 29 gennaio, i militari hanno accertato la sua evasione dalla struttura. La pronta segnalazione alla Procura ha spinto il G.I.P. a revocare i domiciliari, giudicati ormai insufficienti a frenare l’indole del soggetto. Dopo essere stato rintracciato, l’uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Uta, dove resterà a disposizione dei magistrati.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it