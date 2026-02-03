Cagliari, guasto alla condotta idrica in via Is Mirrionis: disagi alla viabilità

Tecnici di Abbanoa in azione a Cagliari per fronteggiare un’emergenza idrica in via Is Mirrionis. Il guasto ha interessato una tubatura portante in ghisa grigia, caratterizzata da un diametro di 400 millimetri, richiedendo l’immediato dispiegamento delle squadre di manutenzione.
Per limitare l’impatto sulla popolazione, l’azienda ha attivato una strategia di deviazione del flusso: l’erogazione è stata reindirizzata verso le linee di distribuzione secondarie, parallele alla condotta principale danneggiata. Grazie a questa manovra di isolamento del tratto lesionato, non si prevedono sospensioni totali del servizio.
Tuttavia, Abbanoa avverte che potrebbero verificarsi abbassamenti della pressione idrica, un disagio che sarà avvertito principalmente dai residenti dei piani elevati negli stabili della zona.
Tuttavia, il guasto prima e i lavori di riparazione poi, hanno mandato il traffico in tilt creando diversi disagi alla viabilità fin dalle prime luci dell’alba.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it