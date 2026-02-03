Cagliari, viale Buoncammino al buio: proseguono i blackout in città

Proseguono i blackout dell'illuminazione pubblica in diverse zone della città facendo scattare l'ira e il malcontento dei residenti

Proseguono i blackout in diverse zone della città di Cagliari che, a causa di guasti all’illuminazione pubblica, restano totalmente al buio non appena il sole cala oltre l’orizzonte.

Nella serata di ieri è successo in viale Buoncammino e in viale Fra Ignazio, completamente senza illuminazione pubblica che ha ridotto enormemente la visibilità per automobilisti e pedoni, con questi ultimi costretti a farsi luce con i telefoni cellulari.

La luce è tornata solo grazie all’intervento di un tecnico che, poco prima delle 20, ha riattivato un quadro elettrico facendo ripartire l’illuminazione.

I frequenti blackout in diverse parti di Cagliari hanno suscitato diverse polemiche da parte dei residenti costretti a restare al buio nelle ore tardo serali e notturne.

