Capoterra, torna a casa nonostante il divieto di avvicinamento: 22enne arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato ieri sera un 22enne di Capoterra, già noto alle forze dell’ordine, per aver ignorato le restrizioni giudiziarie che gli imponevano di stare lontano dalla propria famiglia. Il giovane è stato sorpreso proprio all’interno dell’abitazione da cui era stato legalmente allontanato.

L’operazione è scattata in seguito alla chiamata d’emergenza al 112 effettuata dai genitori, allarmati dal ritorno imprevisto del figlio. Il ragazzo era già stato arrestato nel dicembre 2025 per maltrattamenti in famiglia, dopo un’aggressione ai danni dei genitori che aveva portato alla luce un prolungato clima di vessazioni, ingiurie e violenze fisiche.

Inizialmente detenuto nel carcere di Uta, il 22enne aveva successivamente ottenuto una misura più lieve (l’allontanamento forzato e il divieto di avvicinamento), che ha però violato tornando ieri nell’appartamento. Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza di San Bartolomeo, il giovane affronterà stamattina il giudizio per direttissima.

