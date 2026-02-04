Sospetta nave russa davanti alla costa dell’Ogliastra: la Nato monitora gli spostamenti

I dispositivi di sicurezza della Nato mantengono un monitoraggio costante sulla posizione e sui movimenti della nave lungo le coste sarde

Un’insolita danza navale sta attirando l’attenzione delle autorità marittime al largo delle coste orientali sarde. La Sparta IV, un mercantile battente bandiera russa, sta tracciando rotte circolari e irregolari da diverse ore nello specchio di mare antistante l’Ogliastra.

Sebbene la destinazione dichiarata fosse lo Stretto di Gibilterra, il comportamento del cargo ha destato sospetti, considerando anche il suo “curriculum” recente: l’unità appartiene infatti alla flottiglia russa che, intorno alla metà di gennaio, è stata strettamente sorvegliata dalle forze Nato durante il transito nel Mediterraneo.

Attualmente, i dispositivi di sicurezza della Nato mantengono un monitoraggio costante sulla posizione e sui movimenti della nave, al fine di garantire la stabilità e la sicurezza delle rotte internazionali nel Tirreno.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it