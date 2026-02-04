Shock a Villacidro, minaccia di morte la vicina di casa: 73enne arrestato

Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti un fucile semiautomatico calibro 12 (denunciato) e una doppietta a canne mozze con matricola abrasa

I Carabinieri della Compagnia di Villacidro sono intervenuti nella notte per rispondere alla richiesta d’aiuto di una donna, minacciata di morte da un vicino di casa. L’uomo, un pensionato di 73 anni, è stato bloccato dai militari dell’Aliquota Radiomobile prima che la situazione potesse degenerare.

Inizialmente, le forze dell’ordine hanno proceduto al ritiro cautelativo delle armi regolarmente denunciate dall’anziano — un fucile semiautomatico calibro 12 con relative munizioni — per garantire la sicurezza della vittima. Tuttavia, la successiva perquisizione ha portato alla luce un oggetto inquietante: una doppietta a canne mozze con matricola abrasa.

L’arma, clandestina e modificata per essere più facilmente occultabile e letale a corto raggio, ha fatto scattare l’arresto immediato per detenzione abusiva di armi e ricettazione. Dopo le procedure in caserma, il pensionato è stato condotto al Tribunale di Cagliari per affrontare il giudizio per direttissima.

