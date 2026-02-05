Spray al peperoncino al Nautico di Porto Torres: una docente in ospedale

La situazione più critica ha riguardato una docente che, a causa di gravi difficoltà respiratorie, è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata di Sassari

Il clima all’interno dell’Istituto Nautico “Mario Paglietti” di Porto Torres si è fatto improvvisamente irrespirabile ieri, quando un presunto atto vandalico ha costretto l’intera scuola all’evacuazione. L’uso di uno spray urticante, probabilmente al peperoncino, ha saturato i corridoi in pochi istanti, scatenando crisi di tosse e forti irritazioni oculari tra il personale e gli studenti.

La situazione più critica ha riguardato una docente che, a causa di gravi difficoltà respiratorie, è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Mentre il piano di emergenza scattava prontamente svuotando l’edificio, i Vigili del Fuoco hanno ispezionato la struttura e garantito il necessario ricambio d’aria. Solo dopo un accurato controllo e il ripristino della sicurezza, i ragazzi hanno potuto riprendere le attività didattiche.

Sull’episodio vige ancora il massimo riserbo riguardo alle motivazioni del gesto; i Carabinieri della locale stazione hanno però già avviato gli accertamenti e le indagini per risalire all’identità del responsabile di quella che, nata forse come una bravata, si è trasformata in un serio rischio per la salute pubblica.

