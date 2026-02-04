Porto Torres, evacuato il Nautico: sostanze urticanti all’interno della scuola

Alunni e insegnanti sono stati colpiti simultaneamente da un'ondata di tosse e intenso bruciore agli occhi

Momenti di forte tensione questa mattina a Porto Torres, dove l’Istituto Nautico è stato teatro di un’improvvisa emergenza sanitaria. Intorno a mezzogiorno, un’ondata di malessere ha colpito simultaneamente numerosi alunni e membri del corpo docente, manifestandosi con crisi di tosse e intensi bruciori oculari.

Il preside ha attivato immediatamente il protocollo di sicurezza, richiedendo l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118. A scopo precauzionale, l’intero edificio è stato evacuato. Mentre una docente è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti clinici, le squadre di soccorso hanno provveduto a ventilare le aule e i corridoi per ripristinare la salubrità dell’aria.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri, l’episodio sarebbe riconducibile a una bravata: sembra infatti che sia stato nebulizzato dello spray al peperoncino in un’area comune della scuola. Le indagini sono ora focalizzate sull’individuazione del responsabile.

